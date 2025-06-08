مشكلة كبرى تواجه برشلونة بشأن رحيل فاتي إلى موناكو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اقترب النجم الإسباني أنسو فاتي من مغادرة نادي برشلونة هذا الصيف باتجاه موناكو الفرنسي، في صفقة إعارة قد تمثل وداعًا شبه نهائي للاعب، لكن العملية لا تزال تُواجه مشكلة مالية كبيرة تهدد بإبطائها أو تغيير مسارها.

بحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فقد أعطى فاتي موافقته على الانتقال إلى موناكو، وجرى التوافق بين الأطراف على إعارة تتضمن خيار شراء غير إلزامي مقابل 12 مليون يورو، مع خيار إعادة شراء لصالح برشلونة بقيمة 24 مليون يورو لمدة عام واحد فقط.

مع ذلك، العقبة الكبرى تكمن في راتب اللاعب المرتفع، حيث يسعى برشلونة لتفادي دفع أي جزء من راتبه الذي يبلغ حوالي 12 مليون يورو سنويًا.

بينما لا يزال نادي موناكو مترددًا في تحمل هذا العبء بالكامل، وهو ما أدى إلى تعثر التفاهم حول الجانب المالي.

المفاوضات، التي يقودها وكيل اللاعب خورخي مينديز، تحظى بموافقة كل الأطراف، بما في ذلك فاتي وعائلته، لكن إدارة برشلونة تطالب بتنازلات من موناكو وحتى من اللاعب نفسه لتسهيل خروجه وتوفير مساحة مالية ضمن سياسة اللعب المالي النظيف.

المدير الرياضي ديكو يضع هذا الملف على رأس أولوياته خلال الأيام المقبلة، خصوصًا أن برشلونة بحاجة لتسجيل وفورات في الرواتب من أجل المضي قدمًا في خطط تدعيم الفريق.