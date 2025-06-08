بعد إقالة بوستيكوجلو.. بوتشيتينو يوضح موقفه من العودة إلى توتنهام

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضح المدير الفني السابق لفريق توتنهام ومدرب منتخب أمريكا الحالي، ماوريسيو بوتشيتينو، موقفه من العودة إلى تدريب السبيرز في الموسم القادم خلفاً للمدرب الأسترالي، أنجي بوستيكوجلو.

وأعلن نادي توتنهام في بيان رسمي، منذ يومين، الإطاحة بالمدير الفني أنجي بوستيكوجلو من منصبه كمدرب للفريق الإنجليزي، بعد أيام من تحقيق بطولة الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

وارتبط عدد من المدربين بتولي القيادة الفنية لفريق توتنهام في الموسم المقبل، وعلى رأسهم توماس فرانك مدرب برينتفورد، بالإضافة إلى مدرب السبيرز السابق، ماوريسيو بوتشيتينو.



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وفي تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “ميرور”، قال بوتشيتينو: “بعد رحيلي عام 2019، كان اسمي يظهر في القائمة كلما كنتُ متفرغًا، وكان منصب المدير الفني في توتنهام هوتسبير كذلك، إذا اطلعتم على الشائعات، أعتقد أن القائمة تضم 100 مدرب، لا تقلقوا بشأن ذلك”.

وأضاف: “إذا حدث شيء ما، فسترون ذلك بالتأكيد، لكن لا يمكننا الحديث عن هذا النوع من الأمور، لأنني أعتقد اليوم أنه غير حقيقي، إنه غير واقعي”.

واختتم: “انظروا إلى حالتي وحالنا والجواب واضح جدًا، أليس كذلك؟ لكننا نتحدث عنه لأنه ناديي، مثل نيولز أو إسبانيول”.

