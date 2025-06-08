غلطة سراي يقرب أوسيمين من الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد برنامج “رياضية سكوب” بأن إدارة نادي غلطة سراي التركي أبلغت وكيل أعمال المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بأنها غير قادرة على زيادة عرضها المقدم له، والذي يبلغ 30 مليون يورو في الموسم.

في ظل هذه الظروف، يتجه أوسيمين نحو قبول عرض نادي الهلال السعودي، الذي يصل إلى 40 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كامتيازات إضافية.

مع انسحاب غلطة سراي من المنافسة، يزداد احتمال انضمام أوسيمين إلى صفوف الهلال، مما سيعزز من قوة الفريق في المنافسات القادمة.

تتجه الأنظار الآن نحو الخطوات التالية في هذه الصفقة، حيث ينتظر عشاق الهلال تأكيد انضمام اللاعب إلى الفريق في أقرب وقت.