بيريز يوجه رسالة لـ مودريتش وأنشيلوتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، رسالة إلى مدرب الفريق السابق كارلو أنشيلوتي والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك خلال حفل تسليم الشارات الذي نظمه النادي الملكي.

وقال بيريز في كلمته:”اسمحوا لي أن أتقدم ببعض كلمات المودة لأسطورتين تلقيتا تكريمًا مستحقًا ومؤثرًا من ريال مدريد. امتناننا وإعجابنا بحبيبنا كارلو أنشيلوتي ولوكا مودريتش. شكرًا لكما على كل ما قدمتماه لنا.”

جاءت هذه الرسالة تقديرًا لمسيرة الثنائي التاريخية مع ريال مدريد، حيث يعد كل من أنشيلوتي ومودريتش من أبرز رموز العصر الذهبي للنادي في السنوات الأخيرة، بعد مساهمتهما المباشرة في تحقيق ألقاب محلية وأوروبية تاريخية.