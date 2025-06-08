رغبة مدرب ميلان تصطدم بقرار ماينان!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي قد تقدم بعرضه الرسمي الأول لنادي ميلان من أجل التعاقد مع الحارس الفرنسي مايك ماينان، بلغت قيمته 15 مليون يورو.

رغم وصول العرض، فإن إدارة ميلان ترى أن المبلغ لا يعكس القيمة السوقية لحارس بحجم ماينان، وتُطالب بمبلغ أعلى للموافقة على الصفقة.

القرار النهائي بشأن مستقبل الحارس من المنتظر أن يُحسم في الساعات القليلة المقبلة، في ظل تضارب واضح في المواقف داخل النادي.

في الوقت الذي يُصر فيه المدرب أليغري على الاحتفاظ بماينان كعنصر أساسي في مشروعه الجديد، يبدو أن اللاعب نفسه يُمارس ضغوطًا كبيرة من أجل الرحيل وخوض تجربة جديدة خارج إيطاليا.