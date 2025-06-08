قبل مواجهة ريال مدريد.. تقييم خاص ينتظر لاعبي الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يتطلع الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني الجديد لنادي الهلال، إلى عودة اللاعبين الدوليين وانضمام المحترفين الجدد إلى صفوف الفريق الأول.

وفقًا للتقارير الصحفية، فإن إنزاغي ينتظر عودتهم بفارغ الصبر من أجل تقييم قدرات جميع اللاعبين قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني في 18 يونيو الجاري.

تمثل هذه المباراة بداية مشوار الهلال في مونديال الأندية المقرر انطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 14 من الشهر الجاري.