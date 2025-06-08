فيديو : سر غضب فليك ولابورتا من شتيغن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي فرناندو بولو أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن رفض إلقاء كلمة للجماهير خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري، وذلك بسبب شعوره بالغضب من قلة مشاركاته بعد عودته من الإصابة.

وأوضح بولو أن هذا التصرف لم يمر مرور الكرام داخل النادي، حيث أبدت الإدارة استياءها الكبير من موقف الحارس، وظهر ذلك بوضوح من خلال الحديث الحاد الذي دار بين خوان لابورتا وهانز فليك خلال الاحتفالية.

ويأتي هذا التوتر في وقت يشهد مستقبل شتيغن الكثير من الغموض، خاصة بعد تقارير عن نية النادي مناقشة رحيله هذا الصيف، في ظل تألق تشيزني والتعاقد المنتظر مع خوان غارسيا.

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