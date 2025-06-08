ليفربول يقتحم سباق “ساخن” للتعاقد مع مدافع إفريقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - اقتحم فريق ليفربول الإنجليزي سباق التعاقد مع أحد مدافعي الدوري البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى ليفربول إلى إجراء تعزيزات في صفوف فريقه استعدادًا للموسم المقبل، من أجل المنافسة على لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول تمكن من التعاقد مع جيريمي فريمبونج هذا الصيف، قادماً من باير ليفركوزن الألماني بصفقة بلغت 35 مليون يورو، بالإضافة إلى ضم الحارس المجري الشاب، أرمين بيتشي.



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وأشارت صحيفة “أبولا” البرتغالية أن ليفربول قد دخل سباق التعاقد مع مدافع سبورتنج لشبونة ومنتخب كوت ديفوار، عثمان ديوماندي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابعت أن ليفربول أصبح الفريق الخامس الذي يريد ضم ديوماندي، حيث يحظى المدافع الإيفواري باهتمام بايرن ميونخ، آرسنال بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

وتواصل مسئولو كريستال بالاس مع إدارة النادي البرتغالي للاستفسار عن وضع ديوماندي، حيث طالب سبورتنج لشبونة بمبلغ يقارب 50 مليون جنية إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب.

المدافع البالغ من العمر 21 عاماً، يمتلك عقداً مع سبورتنج لشبونة سينتهي في صيف 2027، وتبلغ قيمته التسويقية حوالي 32 مليون جنيه إسترليني.

ولعب ديوماندي دوراً محورياً في فوز سبورتنج لشبونة الموسم الماضي، بلقبي الدوري البرتغالي وكأس البرتغال.

وخاض المدافع الإيفواري 46 مباراة سبورتنج لشبونة بجميع المسابقات الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل هدفين.



