تيجاني ريندرز يعلن موعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف تيجاني ريندرز لاعب وسط ميلان الإيطالي موعد انتقاله إلى إنجلترا لإجراء الفحص الطبي تمهيداً للانتقال إلى مانشستر سيتي.

قال تيجاني ريندرز عقب مشاركته في فوز منتخب هولندا على فنلندا، أمس السبت، في تصفيات كأس العالم 2026: “سأسافر صباحاً إلى مانشستر للخضوع للفحص الطبي، بعد ذلك سأعود إلى زيست (مدينة هولندية) في المساء”.

وارتبط ريندرز بالانتقال إلى سيتي منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقدرت شبكة “سكاي سبورتس” الصفقة بـ46.3 مليون جنيه إسترليني.

وقدّم لاعب الوسط الهولندي أداءً مميزاً مع الروسونيري في موسم 2024-2025، وسجل 15 هدفاً في 54 مباراة في مختلف المسابقات.

يأمل سيتي أن ينجح في حسم الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية المؤقتة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

يلعب سيتي في المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية مع الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

واقترب النادي الإنجليزي من حسم صفقة الجزائري ريان آيت نوري من ولفرهامبتون والفرنسي ريان شرقي لاعب أولمبيك ليون.