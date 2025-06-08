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الترقب يسيطر على جماهير الاتحاد.. من سيكون الرئيس القادم؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فتح باب الترشح لرئاسة النادي بعد مغادرة الرئيس السابق لؤي مشعبي لمنصبه.

التقارير الصحفية الأخيرة أشارت إلى أنه من المتوقع أن يدخل عدد كبير من المرشحين في المنافسة على هذا المنصب خلال الأيام القادمة.

كما بدأ أحد المرشحين بالفعل في ترتيب أوراقه استعدادًا للانتخابات، في ظل ضيق الوقت المتبقي قبل انطلاق الموسم الكروي القادم.

يذكر أن لؤي مشعبي رفض الاستمرار في منصبه بسبب التزامات عملية، رغم نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق بطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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