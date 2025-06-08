بيبي : مبابي يستحق الكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعرب بيبي المدافع الأسطوري السابق لريال مدريد عن إعجابه الكبير بمستوى النجم الفرنسي كيليان مبابي في موسمه الأول، مشيدًا بالأهداف العديدة التي سجلها وتأثيره الواضح على الفريق المدريدي.

وقال بيبي “مبابي قدم أداءً مميزًا في موسمه الأول، وسجل العديد من الأهداف، أتمنى له أن يتوج بجائزة الكرة الذهبية.”

هذا ويعد كيليان من أبرز المرشحين للتتويج بالبالون دور رفقة لامين يامال وعثمان ديمبيلي.

النجم الفرنسي سجل 43 هدفًا في أول مواسمه بقميص الميرينغي وتوج بلقب هداف الليغا وبجائزة الحذاء الذهبي.