الاتحاد مهدد بخسارة كبيرة قبل كأس السوبر!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواجه فريق الاتحاد تحديًا كبيرًا مع احتمال غياب حارس المرمى الصربي بريدراج رايكوفيتش عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية.

وفقًا للتقارير، أجرى رايكوفيتش، البالغ من العمر 29 عامًا، عملية في فنلندا بعد تعرضه لإصابة تمزق في الوتر القريب من العضلة المستقيمة الفخذية اليمنى خلال مباراة نصف النهائي ضد الشباب في كأس الملك السعودي.

الإصابة أدت إلى غيابه عن آخر جولتين في دوري روشن، لكنه عاد ليشارك في نهائي كأس الملك، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

ومع ذلك، فإن فترة التعافي بعد الجراحة قد تؤثر على فرصه في الانضمام إلى زملائه قبل انطلاق كأس السوبر في 19 أغسطس المقبل.

من المقرر أن يبدأ الاتحاد استعداداته للموسم الجديد بفحوصات طبية في 10 يوليو الجاري، تليها معسكرات خارجية في إسبانيا والبرتغال، حيث سيخوض الفريق عدة مباريات تجريبية.

يشارك الاتحاد في كأس السوبر إلى جانب أندية الهلال والنصر والقادسية، مما يزيد من أهمية توافر حارس مرمى قوي في هذه البطولة.