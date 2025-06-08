تصريح مفاجئ من دي يونغ عن أحقية لامين بالكرة الذهبية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ردّ النجم الهولندي فرينكي دي يونغ على ما سبق وأن أثير بأن مواجهة إسبانيا وفرنسا سيكون لها دور كبير في حسم سباق الكرة الذهبية، خصوصًا في حال تفوّق لامين يامال على عثمان ديمبيلي.

وقال دي يونغ:”لا أعتقد أن الكرة الذهبية تُحسم في مباراة واحدة فقط، هي جائزة تُمنح بناءً على أداء موسم كامل، وليس مجرد لقاء واحد.”

وعن من يستحق الفوز بها قال ” القرار ليس لي بالنهاية”.

أما عن إن كان لامين يستحقها قال ” هو أحد المرشحين للفوز بها بكل تأكيد “.

بعض الأقلام الإسبانية تعجبت من ردود الهولندي، التي لم يدعم من خلالها نجم البارسا بشكل مباشر مثلما يفعل اللاعبين الآخرين مع مرشحيهم.