تفاصيل عقد ريندرز مع السيتي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي نيكولو شيرا أن مانشستر سيتي حسم تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الهولندي تياني ريندرز قادمًا من ميلان الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 70 مليون يورو.

وبحسب نفس المصدر ، بلغت قيمة الانتقال 55 مليون يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى 15 مليون يورو كحوافز.

ريندرز وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2030، براتب سنوي يُقدّر بـ8 ملايين يورو ، ومن المنتظر أن يخضع للفحوصات الطبية اليوم الأحد تمهيدًا للإعلان الرسمي من النادي الإنجليزي.

ريندرز قدم موسما رائعا مع ميلان سجل فيه 16 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 55 مباراة.