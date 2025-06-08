أليسون يتحدث عن مستقبله مع ليفربول.. ويكشف موقفه من العودة إلى الدوري البرازيلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف حارس مرمى فريق ليفربول ومنتخب البرازيل، أليسون بيكر، عن حقيقة مستقبله خلال الفترة المقبلة رفقة فريقه الإنجليزي، موضحاً موقفه من العودة إلى الدوري البرازيلي.

وسينتهي عقد أليسون بيكر مع ليفربول في صيف 2026، مع وجود خيار إضافي لتمديد العقد لمدة عام اخر.

وتمكن الحارس البرازيلي من حصد 9 ألقاب مع ليفربول خلال فترة تواجده منذ صيف 2018، على رأسهم لقبان لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2019.



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وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة البرازيل أمام بيرو، علق أليسون بيكر على مستقبله مع ليفربول، حيث قال: “لم أستطع قط التخطيط على المدى الطويل. من الواضح الآن أن لديّ عامًا واحدًا متبقيًا في عقدي مع ليفربول، وعامًا آخر من خيار النادي، والذي من المرجح أن يُفعّلوه”.

وأضاف أليسون: “هذه الفترة تعد لحظة حاسمة في مسيرتي، مع اقتراب كأس العالم. أريد أن أكون في قمة تركيزي، ولا أريد لأي شيء خارجي أن يعيقني عن ذلك”.

ورد أليسون عن إمكانية عودته إلى الدوري البرازيلي: “أتحدث إلى الرياضيين الذين اتخذوا هذه الخطوة للعودة، بعضهم كانت لديهم تجارب جيدة، والبعض الآخر لا”.

واختتم حديثه قائلاً: “لكلٍّ منهم تجربته الخاصة، لكنني أرغب في العودة، وخاصةً إلى إنترناسيونال (فريقه السابق). لا أعرف متى سيحدث ذلك، لكنني ما زلت أرغب في تقديم أداء رفيع المستوى. هذا ما خططت له”.

