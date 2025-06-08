تشكيلة البرتغال المتوقعة ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيحاول كريستيانو رونالدو الفوز بلقب جديد مع البرتغال عندما يخوض نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا بطلة أوروبا مساء اليوم الأحد.

وخرج رونالدو، قائد النصر السعودي، من موسم محبط جديد على مستوى الأندية، وبات يملك فرصة ذهبية للعودة إلى أعلى منصات التتويج، عندما يلعب ضد المنتخب الإسباني الذي حصد لقب بطولة أوروبا (يورو 2024) قبل عام واحد.

وسيكون رونالدو على موعد مع مواجهة ثنائية ضد الشاب لامين يامال، الذي يقترب من عمر ابنه كريستيانو جونيور، حيث يبلغ الفارق بين نجم البرتغال واللاعب الإسباني الصاعد 23 عاماً تقريباً، وسط ترقب لما يمكن أن يحدث داخل الملعب.

هذه المواجهة الثنائية تقتصر على اسم رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، ويامال نجم برشلونة الواعد، لكنها لن تكون حاضرة بوضوح عند النظر إلى مركز اللاعبين، حيث يقود كريستيانو الهجوم ويلعب كرأس حربة صريح، بعدما ابتعد عن مركزه القديم كجناح أيسر في ظل تقدمه في العمر، بينما يلعب الشاب البالغ عمره 17 عاماً في مركز الجناح الأيمن.

وتفوق يامال على كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، في مواجهة ثنائية في نصف نهائي دوري الأمم، حيث فازت إسبانيا 5-4 على فرنسا، وسط ترقب كبير لما يمكن للشاب يامال أن يفعله ضد الهداف التاريخي للمنتخبات رونالدو.

وتعرض رونالدو لأسئلة في المؤتمر الصحفي حول يامال قبل المواجهة المرتقبة، وكال قائد البرتغال المديح للنجم الصاعد وقال إنه يتشابه كثيراً مع لون وشعر ابنه كريستيانو جونيور، وأكد أنه يحبه كثيراً لأن أفراد أسرته تحبه أيضاً.

وبلغت البرتغال المباراة النهائية بعد الفوز بصعوبة 2-1 على ألمانيا وبفضل هدف من رونالدو.

وتتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر وتبث على شبكة beIN Sports.

تشكيلة البرتغال المتوقعة ضد إسبانيا:

الحارس: ديوغو كوستا

الدفاع: نيلسون سيميدو – روبن دياز – غونسالو إيانسيو – نونو مينديز

الوسط: فيتينيا – برناردو سيلفا – برونو فرنانديز

الهجوم: فرانسيسكو كونسيسياو – ديوغو جوتا – كريستيانو رونالدو