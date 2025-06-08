الاتحاد يواجه أقوى الفرق الأوروبية في معسكره الصيفي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد فريق الاتحاد لبدء تحضيراته للموسم الرياضي الجديد في الرابع عشر من يوليو المقبل، حيث سيقيم معسكره في مدينة جيرونا الإسبانية لمدة عشرة أيام، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

بعد ذلك، سينتقل الفريق إلى البرتغال لاستكمال المرحلة الثانية من التحضيرات، والتي تتضمن خوض ثلاث مباريات ودية أمام فرق أوروبية قوية.

يترقب الفريق العديد من التحديات المهمة، حيث ستبدأ المنافسات الرسمية بكأس السوبر في 19 أغسطس، بالإضافة إلى مشاركته في النخبة الآسيوية والدوري وكأس الملك.

سيختتم الفريق معسكره في الصين، على أن يخوض مباراتين وديتين أخريين قبل انطلاق الموسم.

كما ينتظر الجهاز الإداري الإعلان الرسمي عن مكان إقامة كأس السوبر السعودي، مع توقعات بأن يكون في الصين وفقًا للمعلومات الأولية.

ومن المقرر أن يغادر وفد من نادي الاتحاد إلى الصين قريبًا لمتابعة استعدادات المعسكر، بالإضافة إلى التحضيرات في إسبانيا والبرتغال.