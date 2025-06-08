دي يونغ عن مونديال الأندية: سعيد بعدم المشاركة في بطولة لا تحظى بالاهتمام!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبّر الهولندي فرينكي دي يونغ عن ارتياحه لعدم مشاركة برشلونة في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن البطولة لا تحظى باهتمام كبير، وتمثل ضغطًا إضافيًا على اللاعبين.

وقال دي يونغ:”بصراحة، أنا سعيد لأننا لن نشارك في مونديال الأندية، فهي تمثل عبئًا زائدًا بعد جدول مزدحم بالفعل، ولا أعتقد أنها تحظى بالكثير من التركيز أو الحماس.”

وتحدث نجم برشلونة عن حالته البدنية قائلًا:”كانت سنة صعبة بالنسبة لي على المستوى البدني، لكن بعد فترة التوقف الشتوي بدأت أشعر بتحسن واضح، تمامًا كما توقع الأطباء، واستعدت جزءًا كبيرًا من لياقتي.”