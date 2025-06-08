تشكيلة إسبانيا المتوقعة ضد البرتغال في النهائي الأوروبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيحاول منتخب إسبانيا إثبات جدارته بأنه الأفضل في أوروبا، عندما يلعب ضد البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الأحد.

وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر، وتبث على قنوات beIN Sports.

وبعد التتويج بلقب بطولة أوروبا (يورو 2024) تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، تألق المنتخب الإسباني في دوري الأمم، وبلغ النهائي بجدارة بعد الفوز 5-4 على فرنسا في الدور نصف النهائي، في واحدة من أمتع مباريات الموسم.

وسيجد لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، في مواجهة قوية جديدة، وربما يقترب خطوة جديدة من حصد الكرة الذهبية إذ خطف الأضواء وقدم مباراة رائعة جديدة.

وأنهى يامال الموسم بكل قوة، بشكل جعله ضمن المرشحين لنيل الكرة الذهبية إلى جانب زميله البرازيلي رافينيا، والفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان، وإذا نال لقب دوري الأمم وقدم لمحات فنية مميزة، ربما تزيد آماله في حصد أهم جائزة فردية.

ويلعب منتخب إسبانيا بسلاسة هجومية، وبوجود الجناحين الشابين يامال ونيكو ويليامز، حيث يكون من الصعب على أي دفاع إيقاف هذا الثنائي صاحب السرعة والمهارة والتسديدات القوية والقدرة على هز الشباك.

وسيحاول المدافع دين هويسن، المنضم حديثاً لريال مدريد وقبل يومين على الأرجح من حفل تقديمه في النادي الملكي، إثبات جدارته بقيادة دفاع العملاق الإسباني في كأس العالم للأندية، وإقناع المدرب الجديد تشابي ألونسو بقدرته على اللعب أساسياً دون فترة تأقلم وانتظار. وهويسن، القادم من بورنموث، هو ممثل ريال مدريد الوحيد في تشكيلة المنتخب الإسباني بالوقت الحالي.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة ضد البرتغال:

الحارس: أوناي سيمون

الدفاع: بيدرو بورو – باو كوبارسي – دين هويسن – مارك كوكوريا

الوسط: مارتن زوبيمندي – ميكل ميرينو – بيدري

الهجوم: لامين يامال – ميكل أويارزابال – نيكو ويليامز