السبب الرئيسي خلف قرار برشلونة ببيع كريستنسن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي خافي ميغيل أن إدارة نادي برشلونة أبلغت المدافع أندرياس كريستنسن بعدم تخطيطها لتجديد عقده الذي ينتهي صيف 2026، مما يفتح له طريق الرحيل عن النادي.

وأضاف ميغيل أن المدرب هانز فليك كان يدعم بقاء كريستنسن ضمن صفوف الفريق، إلا أن المدير الرياضي ديكو اتخذ القرار النهائي بعدم التجديد، معتمداً في ذلك على ثقته الكبيرة في المدافع رونالد أراوخو.

ديكو يرى أن البارسا يمكنه الاستفادة من بيع الدنماركي ، والذي سيحقق ربح صاف لخزينة النادي لعدم وجود بند إهلاك في عقد اللاعب.