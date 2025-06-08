سرعة الريال فازت على برشلونة في صفقة وزان!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الإعلامي خوسيه فيليكس دياز باستمرار المحاولات المكثفة من قبل العديد من الأندية الأوروبية لجذب اللاعب المغربي عبد الله وزان من نادي أياكس أمستردام.

ويُعرف وزان بسرعته وجودته العالية، إضافة إلى موهبته الفريدة في تسجيل الأهداف، وهو ما جذب أنظار عدة أندية للتعاقد معه.

ورغم اهتمام برشلونة، إلا أن البلانكو كان الأسرع في تقديم العرض والاستجابة، مع توقع أن تُحسم الصفقة بشكل نهائي بعد الأول من يوليو، خصوصًا مع اقتراب انتهاء عقد وزان مع أياكس.

الموسم الماضي، شارك عبد الله مع فريقين أكبر منه سنًا، ونجح في أن يصبح لاعبًا أساسيًا في فريق أياكس تحت 19 عامًا، مع طموح كبير للانضمام إلى فريق شباب الريال في الموسم المقبل.

ومن جهته، يبذل النادي الهولندي جهودًا كبيرة لمنع رحيل لاعبه الشاب، لكن دون جدوى في ظل حسم الميرينغي الصفقة لصالحه.