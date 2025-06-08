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من سيشجع فالفيردي بين إسبانيا والبرتغال؟

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  • من سيشجع فالفيردي بين إسبانيا والبرتغال؟ 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال ، مؤكدًا على تفضيله للكرة الإسبانية.

وقال فالفيردي:”أنا أوروغوياني، لكن إسبانيا منحتني الكثير، وأكنّ إعجابًا كبيرًا بالمنافسين الإسبان.”

هذا وسيقام النهائي في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة حيث يتطلع كلا المنتخبين لتحقيق اللقب، وذلك بعد أن تخطى اللاروخا عقبة فرنسا وأنهت البرتغال على أحلام المانشافت.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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