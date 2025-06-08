بعد رفض الأول.. النصر يقدم عرض جديد لنجم الفريق

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تعمل اللجنة الفنية في نادي النصر على إعداد عرض جديد للاعب محمد آل فتيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

وتسعى اللجنة الفنية للحصول على موافقة إدارة النصر لتقديم عرض يمتد لعامين مقابل 12 مليون ريال.

هذا العرض جاء بعد رفض اللاعب لآخر قدمته الإدارة في وقت سابق، وكان بقيمة خمسة ملايين ريال لموسم واحد.

يأتي هذا التحرك في ظل انتهاء عقد آل فتيل، البالغ من العمر 33 عامًا، في 30 يونيو الجاري.

وقد انضم اللاعب إلى النصر في أغسطس 2021، حيث شارك في 62 مباراة مع الفريق، مسجلًا أربعة أهداف وصانعًا هدفين.