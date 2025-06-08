6 عروض قوية تنتظر قرار هدف الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي صالح عمر الأحمد، يدخل نادي القادسية في صراع قوي مع عدة أندية لخطف ظهير أيسر نادي الفتح، حسين الزارعي.

اللاعب الشاب يمتلك حاليًا ستة عروض من أندية مختلفة، مما يجعله في موقف حاسم يتطلب منه اتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبله.

العروض التي يتلقاها الزارعي تشمل:

1- التجديد مع الفتح: حيث يسعى النادي للحفاظ على خدماته.

2- الاتحاد: لكن يبدو أن عرض العميد هو الأضعف، مما يجعل ضم اللاعب أمرًا صعبًا.

3- الدرعية: أحد الخيارات المطروحة أمام اللاعب.

4- الشباب: أيضًا ضمن الأندية المهتمة.

5- الاتفاق: يقدم عرضًا آخر للاعب.

6- القادسية: الذي يسعى لتقديم عرض قوي ينافس به الأندية الأخرى.

الزارعي الآن في مرحلة التفكير بين التجديد مع الفتح أو الانتقال إلى أحد الأندية الأخرى، وخاصة القادسية أو الدرعية، مما يعقد من موقف العميد.