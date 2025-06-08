أنسب من يُبلغ شتيغن بقرار رحيله عن برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي فرناندو بولو عن قرار نادي برشلونة المتفق عليه داخليًا بشأن مستقبل الحارس مارك أندريه تير شتيغن.

وأكد بولو أن الإدارة الكتالونية ترى أن الأفضل هو رحيل شتيغن، لكن بطريقة تحترم جميع الأطراف وتُرضي اللاعب والنادي معًا.

وأشار بولو إلى أن المدرب هانز فليك هو الشخص المناسب لإقناع شتيغن بهذا القرار، من خلال إبلاغه برغبته في الاعتماد على الحارس خوان غارسيا كأساسي في الموسم المقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة البارسا لتجديد صفوف الفريق وإعادة ترتيب مركز حراسة المرمى بما يتماشى مع المشروع الفني الحالي.