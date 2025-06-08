هل قدم الهلال عرضًا رسميًا للتعاقد مع إيدرسون؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أوضح المدير الرياضي لنادي أتالانتا الإيطالي، توني داميكو، أن الهلال لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون خلال فترة الانتقالات الحالية.

جاء ذلك خلال تصريحاته الصحفية الأخيرة، حيث أكد أن النادي يتطلع لاستمرار اللاعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

على الرغم من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اهتمام الهلال بالتعاقد مع إيدرسون، بناءً على رغبة المدرب الجديد سيموني إنزاغي، إلا أن داميكو نفى وجود أي تواصل رسمي بين الناديين.

في الختام، أشار إلى أن أتالانتا لم يتلقَ أي عروض من الهلال، مما يبدد الشائعات حول انتقال اللاعب.