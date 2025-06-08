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تصريح مثير للجدل من رئيس باريس سان جيرمان.. هل يحمل رسالة لمبابي؟

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  • تصريح مثير للجدل من رئيس باريس سان جيرمان.. هل يحمل رسالة لمبابي؟ 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، جدلًا جديدًا بتصريح لافت حول الفروقات بين الدوريين الإسباني والفرنسي.

وقال الخليفي:”تسجيل الأهداف في الدوري الإسباني أسهل من الدوري الفرنسي.”

بعض الأقلام فسرت تصريح رئيس النادي الباريسي على أنه رسالة لكيليان مبابي بأنه بانتقاله لريال مدريد، اختار الوجهة الأسهل لتسجيل الأهداف ، وهو ما جعله يحصل على هداف البطولة في أول موسم له مع الميرينغي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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