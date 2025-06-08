تصريح مثير للجدل من رئيس باريس سان جيرمان.. هل يحمل رسالة لمبابي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، جدلًا جديدًا بتصريح لافت حول الفروقات بين الدوريين الإسباني والفرنسي.

وقال الخليفي:”تسجيل الأهداف في الدوري الإسباني أسهل من الدوري الفرنسي.”

بعض الأقلام فسرت تصريح رئيس النادي الباريسي على أنه رسالة لكيليان مبابي بأنه بانتقاله لريال مدريد، اختار الوجهة الأسهل لتسجيل الأهداف ، وهو ما جعله يحصل على هداف البطولة في أول موسم له مع الميرينغي.