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شكرا لاهتمامكم بخبر تصريح مثير للجدل من رئيس باريس سان جيرمان.. هل يحمل رسالة لمبابي؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، جدلًا جديدًا بتصريح لافت حول الفروقات بين الدوريين الإسباني والفرنسي.
وقال الخليفي:”تسجيل الأهداف في الدوري الإسباني أسهل من الدوري الفرنسي.”
بعض الأقلام فسرت تصريح رئيس النادي الباريسي على أنه رسالة لكيليان مبابي بأنه بانتقاله لريال مدريد، اختار الوجهة الأسهل لتسجيل الأهداف ، وهو ما جعله يحصل على هداف البطولة في أول موسم له مع الميرينغي.