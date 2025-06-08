موعد جديد لتوقيع كاريراس للريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الإسباني بيبي ألفاريز أن كل المؤشرات تؤكد اقتراب انضمام النجم ألفارو كاريراس إلى ريال مدريد، لكن الصفقة قد تحمل تضحية كبيرة للاعب.

وقال ألفاريز إن كاريراس قد يُضطر إلى التضحية بمشاركته في النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية مع أي من الناديين، سواء فريقه الحالي أو ريال مدريد، وذلك في حال توقيعه الرسمي مع “الميرينغي” بتاريخ 1 يوليو المقبل.

وفي حال تمت الصفقة بهذه الصيغة، سيكون ريال مدريد قد حسم واحدة من الصفقات المهمة للمستقبل، لكن دون أن يتمكن من الاعتماد على اللاعب في البطولة العالمية المرتقبة.

نقطة الخلاف الحالية تقوم على إصرار بنفيكا على دفع الريال لـ 48 مليون يورو كقيمة للصفقة بينما لن يدفع البلانكو أكثر من 40 مليون.