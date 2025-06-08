كومو ينتظر ريال مدريد! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف فابريزيو رومانو أن نادي كومو الإيطالي لا يزال في انتظار رد رسمي من ريال مدريد بشأن إمكانية استعادة اللاعب نيكو باز.

وأوضح رومانو أن الريال اختار التركيز أولًا على التعاقد مع فرانكو ماستانتونو، مما تسبب في تباطؤ المفاوضات المتعلقة بعودة الأرجنتيني، رغم اهتمام كومو الواضح بمعرفة الموقف النهائي للميرينغي من ذلك الملف.

حتى الآن، لم يُبلغ الريال نادي كومو بأي قرار نهائي، لكن من المتوقع أن يصدر الرد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل حاجة الطرفين لتوضيح مستقبل اللاعب قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.