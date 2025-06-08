سجل جيد لرينارد أمام أستراليا.. ولكن لا يكفي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة حاسمة أمام أستراليا، حيث يسعى لتحقيق انتصار كبير يضمن له التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، يتمتع الأخضر بسجل جيد ضد الكنغر، لكنه يحتاج إلى تحسين معدل التهديف لتحقيق هدفه.

خلال فترة إشراف رينارد، خاض المنتخب السعودي 3 مباريات ضد أستراليا، حقق فوزًا واحدًا وتعادل في مباراتين.

في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، انتهت المباراة الأولى في سيدني بالتعادل السلبي، بينما انتصر الأخضر في الثانية بهدف من ركلة جزاء سجله سالم الدوسري.

وفي المواجهة الأخيرة في ملبورن، تكررت نتيجة التعادل السلبي.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج لن تكون كافية لتحقيق الطموحات في المباراة المقبلة.

يتعين على المنتخب السعودي الفوز بفارق 5 أهداف على الأقل لضمان التأهل المباشر، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بينما تتقدم أستراليا بفارق 3 نقاط مع فارق أهداف أكبر.