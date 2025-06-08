ما فعله مبابي أمر طبيعي والصادم أن يفعل العكس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علّق الصحفي خوانما بوليدو على الجدل الدائر حول المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، مؤكدًا أن الأمور بدأت تأخذ منحىً مبالغًا فيه.

وقال بوليدو:”موضوع الكرة الذهبية سيجعلنا نفقد صوابنا جميعًا… ماذا تتوقعون من مبابي أن يقول؟ طبيعي أن يطالب بمنحها لديمبيلي! الخبر الصادم سيكون لو قال العكس.”

هذا وكان مبابي قد كشف عن مرشحه للفوز بالبالون دور باختيار عثمان ديمبيلي، مؤكدًا على أفضليته عن لامين يامال.