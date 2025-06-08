ترتيبات هامة لمشاركة المنتخب السعودي في الكونكاكاف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – غادر المسؤول الإداري المالي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نواف الدخيل، إلى الولايات المتحدة يوم السبت لمتابعة التحضيرات اللازمة لاستقبال بعثة الأخضر خلال بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.

التقارير الصحفية أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان نجاح مشاركة المنتخب في هذه البطولة المهمة.

وتابعت إلى أن الدخيل سيواصل العمل الذي بدأه مصعب العلوان، المنسق الإعلامي للمنتخب، والذي قام بزيارة سابقة إلى أمريكا لتحديد ملاعب التدريب المخصصة للفريق.

خلال هذه الزيارة، سيتولى الدخيل مسؤولية التنسيق بين جميع الجوانب اللوجستية، بما في ذلك السكن، التدريب، والتنقلات، لضمان راحة اللاعبين ونجاحهم في البطولة.

يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في الكأس الذهبية بدعوة خاصة من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم “كونكاكاف”.