المنتخب السعودي يجهز أسلحته.. القائمة النهائية المشاركة في الكأس الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – استقر الفرنسي هيرفي رينارد على القائمة النهائية للمنتخب السعودي التي ستشارك في الكأس الذهبية، حيث تضم مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يمثلون الأمل في تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة المهمة.

تتكون القائمة من مجموعة متنوعة من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرات مختلفة، مما يعكس استراتيجية المدرب في تحقيق التوازن بين الخبرة والشباب.

إليكم القائمة النهائية:

حراس المرمى:

1- نواف العقيدي

2- أحمد الكسار

3- عبدالرحمن الصانبي

المدافعون:

1- مهند الشنقيطي

2- علي لاجامي

3- عبدالإله العمري

4- عبدالله مادو

5- سعود عبدالحميد

6- نواف بوشل

7- حسن كادش

8- محمد بكر

9- علي مجرشي

لاعبو الوسط:

1- علي الحسن

2- مختار علي

3- فيصل الغامدي

4- زياد الجهني

5- علي الأسمري

المهاجمون:

1- مروان الصحفي

2- فراس البريكان

3- صالح الشهري

4- أيمن يحيى

5- مهند آل سعد

6- تركي العمار

7- عبدالله آل سالم

8- عبدالرحمن العبود

9- همام الهمامي