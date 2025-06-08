الأخضر يستعيد الشنقيطي قبل مواجهة أستراليا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن جاهزية مهند الشنقيطي، لاعب المنتخب السعودي، للمشاركة في مواجهة أستراليا المرتقبة، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الشنقيطي عاد إلى التدريبات الجماعية للأخضر بعد إنهائه برنامجه التأهيلي، وتعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن المواجهة الماضية أمام البحرين.

المنتخب السعودي يستعد لملاقاة نظيره الأسترالي، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة حاسمة على أمل تعزيز فرص التأهل المباشر إلى المونديال.