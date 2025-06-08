فحص طبي يحسم موقف مهند آل سعد من العودة لتدريبات الأخضر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، أن مهند آل سعد، لاعب المنتخب السعودي، سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية مع الأخضر.

آل سعد يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها، والتي تسببت في غيابه عن مواجهة البحرين الأخيرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نجم الأخضر كان قد تعرض للإصابة خلال مناورة تدريبية خاضها المنتخب السعودي، يوم السبت الماضي، ضمن معسكره الإعدادي بمدينة الخبر، ما أجبر الجهاز الفني على استبعاده من المواجهة السابقة.