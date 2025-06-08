إنزاغي يبدأ مهامه مع الهلال استعدادًا لمونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- بدأ المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي مهامه الفنية رسميًا مع الهلال، بقيادة أول حصة تدريبية للفريق، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

المران الأول لإنزاغي شهد حضورًا فنيًا لافتًا، حيث بدت ملامح التركيز والانضباط واضحة على وجهه، وسط متابعة من طاقمه المساعد، وعقد المدرب الإيطالي سلسلة اجتماعات مطولة مع الجهاز الفني وإدارة كرة القدم، ناقش خلالها البرنامج الفني وخطة التحضيرات للمرحلة المقبلة.

الهلال يستعد لخوض أولى مبارياته في مونديال الأندية بمواجهة قوية أمام ريال مدريد الإسباني، يوم 18 يونيو الجاري، على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.