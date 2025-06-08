هويسين يسبب أزمة داخل ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف الصحفي سيرجيو لوبيز عبر صحيفة آس المدريدية عن تفاصيل الأزمة، التي سيكون المدافع الجديد ديان هويسين سببًا فيها داخل ريال مدريد.

لوبيز قال تحديدًا التالي:

“الكل يتفق داخل الريال سواء الإدارة أو الجهاز الفني على أن هويسين سيصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق، وسيحظى أيضًا بالاستمرارية في اللعب”.

“هذا الأمر يُشكل معضلة، روديغر أم ميليتاو، واحد منهما فقط سيتمكن من اللعب بصورة أساسية، ضمان مشاركة أحدهما بشكل دائم أصبحت في خطر”.