اخبار الخليج / اخبار اليمن

كاريراس قد لا يشارك مع الريال في المونديال حتى لو تم التوقيع معه!

0 نشر
0 تبليغ

  • كاريراس قد لا يشارك مع الريال في المونديال حتى لو تم التوقيع معه! 1/2
  • كاريراس قد لا يشارك مع الريال في المونديال حتى لو تم التوقيع معه! 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر كاريراس قد لا يشارك مع الريال في المونديال حتى لو تم التوقيع معه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف الصحفي رامون ألفاريز عن آخر التطورات الخاصة باحتمالية تعاقد ريال مدريد مع النجم ألفارو كاريراس خلال فترة الانتقاﻻت الصيفية الحالية.

رامون نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تغريدة، وكتب فيها التالي:

“الريال لا يزال يحاول حسم الصفقة في الوقت المناسب، لكي يتمكن كاريراس من اللعب معه في المونديال”.

“المفارقة هي أنه إذا قام بنفيكا بتسجيل اللاعب في قائمته المشاركة في البطولة، ثم وقع معه النادي الملكي بعدها بأيام قليلة، فلن يكون ألفارو وقتها قادرًا على اللعب مع أي نادي في كأس العالم”.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا