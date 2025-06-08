كاريراس قد لا يشارك مع الريال في المونديال حتى لو تم التوقيع معه!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف الصحفي رامون ألفاريز عن آخر التطورات الخاصة باحتمالية تعاقد ريال مدريد مع النجم ألفارو كاريراس خلال فترة الانتقاﻻت الصيفية الحالية.

رامون نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تغريدة، وكتب فيها التالي:

“الريال لا يزال يحاول حسم الصفقة في الوقت المناسب، لكي يتمكن كاريراس من اللعب معه في المونديال”.

“المفارقة هي أنه إذا قام بنفيكا بتسجيل اللاعب في قائمته المشاركة في البطولة، ثم وقع معه النادي الملكي بعدها بأيام قليلة، فلن يكون ألفارو وقتها قادرًا على اللعب مع أي نادي في كأس العالم”.