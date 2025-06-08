أكثر صراع ثنائي مرتقب في مباراة إسبانيا والبرتغال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي أنطونيو روميرو أكثر صراع ثنائي مرتقب في نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم بين منتخبي إسبانيا والبرتغال.

روميرو قال خلال تصريح له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“أنا أتطلع حقًا لرؤية المواجهة الثنائية التي ستكون في وسط الميدان بين بيدري غونزاليس من جانب إسبانيا وفيتينيا من طرف البرتغال”.

اللاعبان يتمتعان فعلاً بجودة فنية عالية جدًا من وجهة نظر مختلف النقاد، كما يملكان أيضًا القدرة على التحكم في مجريات اللعب، وستكون لهما كلمة حاسمة في مباراة اليوم لا محالة.