قرار جديد من الاتحاد السعودي قبل مواجهة أستراليا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن فتح أبواب مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” مجانًا أمام الجماهير، لمساندة الأخضر في مواجهته المصيرية أمام المنتخب الأسترالي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الاتحاد نشر عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، جاء فيه: “جمهور الوطن، تقديرًا لدعمكم المتواصل، تقرر فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مجانًا في مباراة الأخضر أمام المنتخب الأسترالي”.

المنتخب السعودي يخوض اللقاء بطموح الفوز بفارق خمسة أهداف على الأقل لضمان بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، وفي حال عدم تحقيق ذلك، سيتجه إلى المرحلة الرابعة من التصفيات، حيث تُقسم المنتخبات إلى مجموعتين يتأهل متصدراها، بينما يخوض صاحبا المركز الثاني مواجهة فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.