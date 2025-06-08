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شكرا لاهتمامكم بخبر لماذا يجب على إسبانيا التعامل بجدية مع بطولة دوري الأمم …؟! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث النقاد عبر إذاعة كادينا سير عن نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي سيجمع اليوم بين منتخبي إسبانيا والبرتغال.
الصحفي برونو أليماني قال أولاً التالي:
“البعض يتعامل مع هذه البطولة كما لو كانت مثل بطولات كأس السوبر، وهي ليست كذلك، إنها مسابقة رائعة”.
الصحفي خوليو بوليدو من جانبه قال التالي:
“مباراة نصف النهائي ضد فرنسا، وهذه المباراة النهائية، يجب أن تكونا بمثابة التحضير المثالي لكأس العالم 2026 بالنسبة للمنتخب الإسباني”.