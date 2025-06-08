فحصٌ طبي ناجح.. آيت نوري سيوقع لخمس سنوات مع مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادر الظهير الأيسر ريان آيت نوري معسكر المنتخب الجزائري نحو إنجلترا، من أجل الخضوع لفحوصات طبية روتينية تسبق توقيعه مع نادي مانشستر سيتي، في صفقة أصرّ عليها المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا، وسط منافسة قوية على خدمات لاعب ولفرهامبتون.

سيصبح آيت نوري خامس لاعب جزائري يحمل ألوان “السيتيزنس” تاريخياً، بعد كل من علي بن عربية، جمال بلماضي، جمال عبدون ورياض محرز، فيما كان لاعب الوسط السابق كريم كركار على أعتاب النادي، إذ لعب معه لقاءً تحضيرياً قبل موسم 2002-2003، ليُغادر بعدها إلى قطر دون توقيع أي عقد في إنجلترا.

وأكد Fabrizio Romano الإعلامي الإيطالي الشهير في أخبار الانتقالات، أن الظهير الأيسر الدولي الجزائري اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وبات على بُعد ساعات من إعلان التحاقه الرسمي في صفقة تصل قيمتها لـ 40 مليون يورو.

ما هي مدة عقد آيت نوري مع مانشستر سيتي؟

أفادت مصادر رومانو إلى أن الخطوة القادمة ستتمثل في توقيع آيت نوري على عقد لمدة 5 سنوات، قبل المضي قُدُماً في مسيرة تبدأ رسمياً في كأس العالم للأندية 2025، إذ من المُرتقب أن يظهر اللاعب لأول مرة بألوان “السيتيزنس” أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي يوم 18 يونيو على ملعب لينكولن فينانشال فيلد بمدينة فيلاديلفيا في ولاية بنسلفانيا، شرقي البلاد.

وكان آيت نوري قد تعاقد قبل فترة قصيرة مع وكالة CAA Stellar المعروفة بإدارتها لأعمال العديد من النجوم المعروفين عالميا، على غرار النجم المصري عمر مرموش الذي مكّنته من الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي، وهو ما تكرر مع النجم الجزائري.