تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد باتشوكا في أميركا.. ما موقف زيزو؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيبدأ المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو مسيرته مع الأهلي المصري بمواجهة ودية ضد باتشوكا المكسيكي مساء الأحد، استعداداً لبدء مشواره في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

ورغم أن المباراة ودية، فإنها تحظى باهتمام هائل من وسائل الإعلام المصرية وجمهور الأهلي، لأنها أول تجربة للمدرب الجديد، إلى جانب الرغبة في التعرف على طريقة اللعب، وأهم اللاعبين في طريقة اللعب بعد إبرام عدة صفقات مؤثرة.

وتعاقد الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان، وضم أحمد رمضان (بيكهام) على سبيل الإعارة، كما اتفق منذ فترة على إعارة لاعبه السابق حمدي فتحي خلال المونديال، وعاد محمود حسن (تريزيغيه) إلى نادي طفولته بعقد طويل المدى بعد تجربة احترافية طويلة في الخارج.

كما أعلن الأهلي التعاقد مع نجم الزمالك الأول أحمد سيد (زيزو) في صفقة مدوية جذبت اهتمام الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الكثير من الجدل في الشارع الرياضي المصري.

ووصل زيزو إلى ميامي يوم الأحد، ويبدو من المستبعد مشاركته أساسياً، لكن ريبيرو ربما يرغب في الاطمئنان على اللاعب والدفع به كبديل قرب نهاية المباراة.

وسيفتقد الأهلي الهداف وسام أبو علي بسبب ارتباطه بتمثيل فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيلتحق ببعثة العملاق المصري بعد ذلك وقبل مواجهة إنتر ميامي يوم 14 يونيو.

تشكيلة الأهلي المتوقعة:

الحارس: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – محمد علي بن رمضان

الهجوم: محمود حسن (تريزيغيه) – نيتش جراديشار – إمام عاشور