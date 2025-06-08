رودريغو ونيكو ويليامز قد يجتمعان في نادٍ واحد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- فتحت تطورات سوق الانتقالات الصيفية باب التكهنات حول إمكانية اجتماع رودريغو غوس ونيكو ويليامز في فريق واحد، وسط اهتمام أرسنال بكلا النجمين.

وبينما تتضارب التقارير بشأن مستقبل مهاجم ريال مدريد، تشير مصادر إنجليزية إلى أن النادي اللندني يُفكر في ضم ويليامز بديلاً لرودريغو، لكن إمكانية الجمع بينهما لا تزال قائمة في حال توفر الشروط المالية.

ورغم تأكيد ريال مدريد على رغبة رودريغو في البقاء، فإن النادي لن يقف أمامه إذا قرر الرحيل، في ظل تراجع مستواه هذا الموسم.

من جانبه، يرحب نيكو ويليامز بالانتقال إلى أرسنال، لكن الصفقة مرتبطة بدفع الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو.

ويبقى القرار بيد أرسنال ومدربه أرتيتا، بين خيار التعاقد مع أحدهما أو الجمع بينهما لدعم الهجوم قبل انطلاق موسم 2025-2026.