بنفيكا يُفاجئ ريال مدريد ويضع العقدة في صفقة كاريراس

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصل بنفيكا البرتغالي ضغطه على ريال مدريد بهدف الحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي مقابل التخلي عن الظهير الإسباني المتألق ألفارو كاريراس.

صحيفة “MARCA” أفادت أن وصيف الدوري البرتغالي سيُجبر كاريراس على السفر إلى الولايات المتحدة غداً الأحد، رغم المفاوضات المُتقدمة مع ريال.

وأضافت أن بنفيكا يتعامل بصرامة شديدة في المفاوضات، ما قد يجعل التفاصيل النهائية للصفقة تبدو معقدة.

ويُعدّ هذا الإجراء كضغط على النادي الملكي لدفع كامل قيمة الشرط الجزائي للاعب (50 مليون يورو).

ويأتي القرار المفاجئ بعدما اقترب الفريقن من استكمال التفاصيل النهائية لصفقة عودة كاريراس لناديه السابق قبل كأس العالم للأندية.

ويتطلع تشابي ألونسو إلى حسم صفقة كاريراس في أقرب وقت حت يعتمد عليه في تشكيلة ريال خلال مونديال الأندية، حيث ستكون البداية ضد الهلال السعودي في 18 يونيو الجاري.