محمد الشناوي: صور لاعبي الأهلي مع ميسي تدل على شيء واحد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد محمد الشناوي، قائد فريق الكرة بنادي الأهلي، على أهمية مباراة باتشوكا الودية التي يخوضها الأحمر، كونها التجربة الوحيدة قبل مواجهة إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، وتعد خير إعداد للاعبين.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.



وقال محمد الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “الأهلي يؤدي المران بكل قوة مع الجهاز الفني الجديد في معسكر الإعداد الحالي في أمريكا، من أجل التحضير بقوة لمونديال الأندية والظهور بالشكل الذي يليق بالأهلي ويسعد الجماهير”.



وأكمل: “جميع اللاعبين يعرفون جيدًا نظام الفريق، واللاعبين الجدد كبار وأصحاب خبرات، وبالتأكيد سوف يدخلون بسرعة في نظام الفريق، وأهم شيء حاليًا التركيز بقوة في التدريبات، حتى يكون الجميع على أتم استعداد لمباريات كأس العالم”.

وعن صور لاعبي الأهلي مع ليونيل ميسي في شوارع ميامي: “أمر يسعد الجميع، ونحن فخورون بهذه الصور التي تدل بالتأكيد على أن الأهلي فريق كبير ويضم لاعبين كبارًا، ولكن الأهم حاليًا هو التركيز فيما هو قادم لتحقيق الفوز في مباراة الافتتاح والوصول لأبعد نقطة في المونديال”.

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وواصل: “جميع لاعبي الأهلي لديهم مسؤولية كبيرة، واللاعبين الجدد يدخلون بسرعة في نظام الفريق بفضل خبراتهم الكبيرة”.

وزاد: “نجلس مع الجميع والكل يعلم أن لديه مسؤولية داخل وخارج الملعب، ولهذا لا أجد صعوبة مطلقًا في هذا الأمر، فجميع لاعبي الأهلي واحد ولديهم مسؤولية مشتركة وهذا هو نظام الأهلي دائمًا”.

وأتم: “وجود نجوم كبار في الفريق يصب في مصلحة الأهلي، والجهاز الفني يختار التشكيل، وجميعنا في ظهر بعضنا البعض، وهذا ما يميز الأهلي دائمًا”.

