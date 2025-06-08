العين يحظى بزيارة رسمية مُشجعة في واشنطن قبل المونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - يستهل نادي العين مشواره في كأس العالم للأندية يوم 19 يونيو القادم بمواجهة مُعقدة أمام العملاق الإيطالي يوفنتوس، قبل مواجهة مانشستر سيتي في ثاني المواجهات يوم 26، وبعدها الوداد الرياضي المغربي يوم 26 من ذات الشهر.

وحظيت بعثة العين بزيارة رسمية مشجعة في معسكرها التحضيري بالعاصمة واشنطن خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، من طرف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

استهدف السفير الإماراتي رفع معنويات نجوم الفريق البنفسجي، للتأكيد على أن الجميع خلفهم لتشريف كرة القدم الإماراتية.

وأكد النادي الأكثر تتويجاً بالدوري الإماراتي والفائز بدوري أبطال آسيا عام 2024 في بيان حول الزيارة، أن العتيبة أكد ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على تقديم مشاركة مشرفة تُسعد محبي الكرة الإماراتية.

كما أشار البيان إلى أن سفارة الإمارات في واشنطن سخّرت كافة الإمكانات اللوجستية لخدمة المشجعين الراغبين في تشجيع العين أثناء البطولة.

سفير الإمارات: واثقون في ظهور مُشرف

أكد العتيبة بقوله “العين عوّدنا ألا يمثل نفسه فحسب في الاستحقاقات الخارجية، بل يجسد تطلعات وطن كامل”.

أضاف: “ارتدائي لقميص النادي اليوم هو تعبير رمزي عن الفخر الكبير بما ظل يحققه من إنجازات وأداء مشرّف على المستويين القاري والعالمي”.

تابع: “ما لمسناه منذ وصول البعثة على الولايات المتحدة الأمريكية من انضباطية وجدية وجهود مضاعفة، يُعزز الثقة في قدرة الفريق على الظهور المشرف باسم كرة الإمارات، خصوصاً في ظل عناصر مميزة قادرة على صنع الفارق وتسجيل إنجازات جديدة تضاف إلى ذاكرة الوطن”.

ويُشارك العين رفقة ثلاثة أندية آسيوية أخرى في مونديال الأندية، هي الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وأوسلان الكوري الجنوبي، إضافة إلى 12 نادياً أوروبياً و6 أندية من أمريكا الجنوبية وأربعة أندية إفريقية و5 أندية من الكونكاكاف ونادٍ واحد من أوقيانوسيا.