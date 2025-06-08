برشلونة يواجه تحديات بشأن مستقبل فيرمين لوبيز وسط اهتمام سعودي وإنجليزي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

بدأ نادي برشلونة استعداداته لفترة الانتقالات الصيفية، حيث تعمل الإدارة الرياضية على دراسة عدة احتمالات لمغادرة بعض اللاعبين مثل تير شتيغن، إيناكي بينيا، بابلو تور، أنسو فاتي وباو فيكتور.

لكن المفاجأة قد تكون في تزايد الاهتمام بلاعب الوسط الصاعد فيرمين لوبيز.

وفقًا لمصادر موثوقة، لم تصل أي عروض رسمية لبرشلونة بشأن فيرمين حتى الآن، لكن هناك اهتمامًا واضحًا من أندية في السعودية والدوري الإنجليزي الممتاز.

الأداء اللافت للنظر الذي قدمه فيرمين خلال الموسمين الماضيين مع الفريق الأول جعله يبرز كهدف محتمل في سوق الانتقالات.

في برشلونة، لا يخطط النادي لبيع فيرمين في هذه الفترة، لكنه لن يغلق الباب إذا طلب اللاعب نفسه الرحيل لأسباب مالية أو رياضية، مثل ضمان المزيد من دقائق اللعب.

ويتمتع فيرمين بثقة المدرب هانز فليك، وهو من اللاعبين المحبوبين داخل غرفة الملابس، ويشكل جزءًا هامًا من خط وسط الفريق حيث يشترك مع داني أولمو في مركز خط الوسط المهاجم.

هذا الموسم، شارك في أكثر من 2000 دقيقة عبر 46 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليصبح من أكثر اللاعبين تأثيرًا في هجوم الفريق، متفوقًا على نفسه مقارنة بالموسم السابق.

يبقى مستقبل فيرمين مفتوحًا، ولكن حتى الآن الأجواء داخل النادي تشير إلى استمراره مع الفريق في الفترة القادمة.