خطة ذكية من بنفيكا للضغط على ريال مدريد في صفقة كاريراس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي خوسيه فيليكس دياز، أن نادي بنفيكا اتخذ خطوة تصعيدية جديدة في مفاوضاته مع ريال مدريد بشأن انتقال الظهير الأيسر ألفارو كاريراس.

وأوضح دياز أن بنفيكا سيُلزم اللاعب بالسفر اليوم على متن الطائرة التي ستنقل بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف زيادة الضغط على النادي الملكي لحسم الخلاف المالي حول قيمة الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما يترقب الجميع تحرك ريال مدريد في اللحظات الأخيرة لدفع الشرط الجزائي المقدر بـ50 مليون يورو.