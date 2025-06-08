موعد تقديم ديان هويسين كلاعب في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات، أن ريال مدريد يخطط لتقديم الإسباني ديان هويسين رسميًا كلاعب جديد في صفوف الفريق يوم الثلاثاء المقبل.

انضمام هويسين يُعد جزءًا من مشروع النادي لتدعيم مركز قلب الدفاع بعناصر شابة وواعدة، حيث يُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الدفاعية القادمة من الدوري الإنجليزي.

أرقام هويسين مع بورنموث في الموسم الماضي:

شارك في 34 مباراة.

لعب 2710.

سجل 3 أهداف.

قدم تمريرة حاسمة.